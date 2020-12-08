Боруссія переграла Зеніт, Лаціо зіграв внічию з Брюгге у 6 турі Ліги чемпіонів

Лаціо та Боруссія здобули путівки до плей-оф турніру

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів Зеніт приймав дортмундську Боруссію, а Лаціо - Брюгге.

Зеніт вдома програв Боруссії. Лаціо вдома зіграв внічию з Брюгге, що з 39-ої хвилини грало у меншості. Друге попередження отримав український захисник бельгійської команди Едуард Соболь.

За підсумками змагань від групи F до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли Лаціо та Боруссія, а Брюгге гратиме у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів

6 тур, 8 грудня

Група F

Зеніт - Боруссія (Д) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Дріуссі, 1:1 - 68 Піщек, 1:2 - 78 Вітсель

Лаціо - Брюгге 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Корреа, 1:1 - 15 Вормер, 2:1 - 27 Іммобіле (пен), 2:2 - 76 Ванакен