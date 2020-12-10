Трубін увійшов до ТОП-3 Ліги чемпіонів за кількістю сейвів

Воротар гірників виконав чимало роботи, щоб команда гідно зіграла у турнірі

Джерело - Чемпіон.

19-річний воротар Шахтаря Анатолій Трубін за підсумками групового турніру Ліги чемпіонів увійшов до ТОП-3 серед гравців свого амплуа за кількістю виконаних сейвів.

Про це повідомляє Wyscout.

На рахунку стража воріт гірників 25 сейвів у п'яти матчах.

Попереду Трубіна опинилися тільки кіпер московського Локомотива Гільєрме, у якого 29 сейвів у 6 матчах, і воротар Баварії Мануель Ноєр, який виконав також 29 сейвів, але в 5 поєдинках.

Нагадаємо, Трубін в 5 матчах пропустив 8 м'ячів, левова частка з яких припала на провальний домашній матч Шахтаря проти менхенгладбаської Боруссії (0:6).

Раніше, Трубін претендує на звання гравця туру Ліги чемпіонів.