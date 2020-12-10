Тлумак: Зоря може перемогти Брагу

Джерело - zbirna.com.
Зоря має шанс взяти реванш у Браги в матчі 6 туру Ліги Європи.
Про це розповів колишній футболіст луганського клубу Андрій Тлумак.
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"Думаю, що в Португалії Зоря зможе перемогти Брагу завдяки декільком факторам. На команду не буде тиснути результат. До того ж луганчани останнім часом знайшли свою гру, відчувається, що в команді хороший мікроклімат і взаєморозуміння тренерського штабу і футболістів. І, нарешті, на мій погляд, у підопічних Віктора Скрипника буде більше бажання домогтися позитивного результату, щоб взяти реванш за Запоріжжя і суттєво поповнити клубну касу, що для них дуже важливо", — вважає Тлумак.
Матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи Брага – Зоря розпочнеться о 22:00 за київським часом.