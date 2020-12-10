Скрипник: Такі ігри товариськими не бувають

Зоря прагне показати максимальний результат у матчі 6 туру Ліги Європи проти Брага.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"На поле вийдуть дві команди, у яких буде бойовий настрій і сильне бажання перемогти. Такі ігри товариськими не бувають, це груповий етап Ліги Європи, хоч вже і цей матч нічого не вирішує. Проте, ми хочемо показати гідну гру. Наша команда віддасть всі сили для максимального результату", - розповів Скрипник.