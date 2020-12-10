Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА

Джерело - uaf.ua.
ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє пресслуба УАФ.
Порівняно з попереднім рейтингом Україна зберегла 24 позицію й має 1521 бал. Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.
Рейтинг ФІФА станом на 10 грудня
1. Бельгія — 1780
2. Франція — 1755
3. Бразилія — 1743
4. Англія — 1670
5. Португалія — 1662
6. Іспанія — 1645
7. Аргентина — 1642
8. Уругвай — 1639
9. Мексика — 1632
10. Італія — 1625
…
24. УКРАЇНА — 1521
Раніше, збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022.