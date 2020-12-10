Став відомий найкращий гравець матчу Інтер - Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді розписав нульову нічию з міланським Інтером.

Про це повідомляє WhoScored.

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Найкращим гравцем матчу став півзахисник гірників Тайсон – 7,5. Микола Матвієнко, Валерій Бондар та Анатолій Трубін отримали -7,4 бали. Найгіршу оцінку отримав Алан Патрік, який вийшов на заміну - 6,1.

У Інтера найкращими футболістами на полі були Стефан де Врей і Мілан Шкриняр - 7,3. Найгірший - Маттео Дарміан - 6,1.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером та вийшов до Ліги Європи.