Джерело - Чемпіон.
У 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді розписав нульову нічию з міланським Інтером.
Про це повідомляє WhoScored.
Актуально: Інтер - Шахтар 0:0. Огляд матчу
Найкращим гравцем матчу став півзахисник гірників Тайсон – 7,5. Микола Матвієнко, Валерій Бондар та Анатолій Трубін отримали -7,4 бали. Найгіршу оцінку отримав Алан Патрік, який вийшов на заміну - 6,1.
У Інтера найкращими футболістами на полі були Стефан де Врей і Мілан Шкриняр - 7,3. Найгірший - Маттео Дарміан - 6,1.
Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию з Інтером та вийшов до Ліги Європи.