За свого таланта Палмейрас хоче виручити не менше 30 мільйонів євро

Шахтар уважно стежить за розвитком 18-річного вундеркінда Палмейраса Габріела Верона, і спробує найближчим часом підписати молодого гравця до своїх лав.

Про це повідомляє Goal.com.

Початкові контакти між клубами показали, що Палмейрас хоче отримати за Верона не менше 30 мільйонів євро, хоча клаусула футболіста складає 60 мільйонів.

Керівництво Шахтаря вкрай зацікавлене в тому, щоб підписати якісного гравця в лінію атаки, щоб омолодити склад і швидко замінити колишніх лідерів на кшталт 32-річного Тайсона.

Проте, Шахтар поставив перед собою чіткий фінансовий ліміт на майбутнє трансферне вікно - жодна угода не повинна буде перевищувати 20 мільйонів євро.

Нинішній головний тренер Палмейраса Абел Феррейра дуже високо цінує здібності Верона, і вважає, що той не може бути проданий задешево.

Минулого року Габріел Верон виграв чемпіонат світу U-17 разом зі збірною Бразилії, а ще отримав Золотий м'яч, як найкращий футболіст того турніру.

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