Дентіньйо очікує важкого матчу проти Інтера

Джерело - shakhtar.com.
Гравцям Шахтаря у матчі з Інтером слід додати в реалізації моментів.
Про це розповів півзахисник донецького клубу Дентіньйо.
"Це буде вкрай складний поєдинок, адже Інтер - дуже кваліфікована команда. Але і Шахтар підготовлений і володіє майстерністю і силою, щоб добитися хорошого результату.
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Нам потрібно додати в реалізації своїх моментів. Ми вже прекрасно знаємо Інтер. Має бути велика гра, і Шахтар постарається зробити все, щоб перемогти. Будемо повністю сконцентрованими, щоб забити голи і пройти далі. Для нас це дуже важливо", - розповів Дентіньйо.