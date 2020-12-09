Дентіньйо очікує важкого матчу проти Інтера

Гравцям Шахтаря у матчі з Інтером слід додати в реалізації моментів.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Дентіньйо.

"Це буде вкрай складний поєдинок, адже Інтер - дуже кваліфікована команда. Але і Шахтар підготовлений і володіє майстерністю і силою, щоб добитися хорошого результату.

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Нам потрібно додати в реалізації своїх моментів. Ми вже прекрасно знаємо Інтер. Має бути велика гра, і Шахтар постарається зробити все, щоб перемогти. Будемо повністю сконцентрованими, щоб забити голи і пройти далі. Для нас це дуже важливо", - розповів Дентіньйо.