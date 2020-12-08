 Ювентус розгромив Барселону. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи
Вчора 23:49 577
Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів
Сьогодні 00:09 3005
Ювентус розгромив Барселону. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 609
Динамо - Ференцварош 1:0. Як це було
Вчора 23:49 19552
Попов виводить Динамо вперед і наближує киян до плей-оф Ліги Європи
Вчора 23:21 731
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 21:38 749
Санон найближчим часом може поїхати до клубу НБА
Вчора 21:24 237
Російська біатлоністка зізналася у вживанні допінгу
Вчора 20:38 2010
Динамо - Ференцварош: що треба українській команді в останньому турі Ліги чемпіонів
Вчора 18:17 7145
Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Вчора 17:29 11099
Блоги
Варді під час святкування гола знищив прапор ЛГБТ
Варді під час святкування гола знищив прапор ЛГБТ Valeriy Ruchka
Вчора 10:49 1023
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО Адміністратор Чемпіона
Вчора 09:31 5049
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників Андрій Твердохліб
Вчора 08:59 4436
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
07.12.2020 21:18 4809
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру Valeriy Ruchka
07.12.2020 18:10 2480
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 1050
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:16 581
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил Valeriy Ruchka
06.12.2020 15:24 624
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя Valeriy Ruchka
06.12.2020 14:33 3607
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом Valeriy Ruchka
05.12.2020 17:00 661
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:09 Футбол Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів 3005
8 Грудня 2020
23:55 Футбол Ювентус розгромив Барселону. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів 609
23:49 Футбол Динамо - Ференцварош 1:0. Як це було 19552
23:49 Футбол Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи 577
23:40 Футбол Каземіро: Вся команда підтримує Зідана 479
23:25 Футбол Президент ПФЛ: У двох клубів Другої ліги є проблеми з фінансами 519
23:21 Блог Попов виводить Динамо вперед і наближує киян до плей-оф Ліги Європи 731
23:10 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав Фроленка 831
22:55 Футбол Козловський: Федик відповідає стратегії клубу 648
22:43 Футбол Матч ПСЖ - Башакшехір перерваний через расистські образи 1595
22:40 Хокей. УХЛ УХЛ визначила найкращих гравців тижня 814
22:37 Блог Півзахисник Ювентуса Маккені забив шикарний гол у ворота Барселони 530
22:25 Футбол Монзуль увійшла до ТОП-3 найкращих жіночих арбітрів року 817
22:08 Футбол Помер Сабелья, який виводив Аргентину до фіналу ЧС-2014 1064
21:51 Футбол Боруссія переграла Зеніт, Лаціо зіграв внічию з Брюгге у 6 турі Ліги чемпіонів 497
21:49 Пряма трансляція Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 7389
21:38 Футбол Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022 749
21:24 Баскетбол Санон найближчим часом може поїхати до клубу НБА 237
21:09 Футбол Додо розповів, в який клуб міг перейти замість Шахтаря 1319
20:56 Футбол Гармаш та Вербич вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем 1405
20:38 Біатлон Російська біатлоністка зізналася у вживанні допінгу 2010
20:24 Футзал Збірна України розгромила Молдову у контрольному матчі 1728
20:10 Бокс Ф'юрі: Раджу Вайлдеру терміново проконсультуватися з лікарями 2032
19:55 Футбол Зідан: Звільнення? Не думаю про це 1590
19:47 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 66720 3

Ювентус розгромив Барселону. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів

Вчора 23:55 609 0
Ювентус та Челсі виграли відповідно групи G та Е
Ювентус розгромив Барселону. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів
#Ювентус, #Барселона, #МЮ

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів відбулися 5 матчів.

Ювентус на виїзді переграв Барселону і завдяки кращим результатам в очних зустрічах посів перше місце у групі, каталонці - другі. Челсі виграв групу Е. 

Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Лейпцига та відправився до Ліги Європи. Матч ПСЖ - Башакшехір на 21-ій хвилині за рахунку 0:0 призупинено через расистські образи. Пізніше було домовлено дограти матч близько 00:00 9 грудня.

Ліга чемпіонів
6 тур, 8 грудня 
Група Е

Челсі - Краснодар 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Кабелла, 1:1 - 27 Жоржинью (пен)

Ренн - Севілья 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Кунде, 0:2 - 45+2 Ен Несірі, 0:3 - 81 Ен Несірі, 1:3 - 86 Рюттер (пен)

Група G

Барселона - Ювентус 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Роналду (пен), 0:2 - 20 Маккені, 0:3 - 52 Роналду (пен)

Динамо - Ференцварош 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Попов

Група Н

Лейпциг - Манчестер Юнайтед 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Анхеліно, 2:0 - 13 Хайдара, 3:0 - 69 Клюйверт, 3:1 - 80 Фернандеш (пен), 3:2 - 82 Магвайр

Коментарі ()