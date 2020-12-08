Ювентус розгромив Барселону. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів

Ювентус та Челсі виграли відповідно групи G та Е

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів відбулися 5 матчів.

Ювентус на виїзді переграв Барселону і завдяки кращим результатам в очних зустрічах посів перше місце у групі, каталонці - другі. Челсі виграв групу Е.

Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Лейпцига та відправився до Ліги Європи. Матч ПСЖ - Башакшехір на 21-ій хвилині за рахунку 0:0 призупинено через расистські образи. Пізніше було домовлено дограти матч близько 00:00 9 грудня.

Ліга чемпіонів

6 тур, 8 грудня

Група Е

Челсі - Краснодар 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Кабелла, 1:1 - 27 Жоржинью (пен)

Ренн - Севілья 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Кунде, 0:2 - 45+2 Ен Несірі, 0:3 - 81 Ен Несірі, 1:3 - 86 Рюттер (пен)

Група G

Барселона - Ювентус 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Роналду (пен), 0:2 - 20 Маккені, 0:3 - 52 Роналду (пен)

Динамо - Ференцварош 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Попов

Група Н

Лейпциг - Манчестер Юнайтед 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Анхеліно, 2:0 - 13 Хайдара, 3:0 - 69 Клюйверт, 3:1 - 80 Фернандеш (пен), 3:2 - 82 Магвайр