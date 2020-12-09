Зубков розчарований результатом матчу з Динамо

Ференцварош не заслуговував на поразку від Динамо у матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

Про це розповів український півзахисник угорського клубу Олександр Зубков

"Думаю, всі бачили, що рахунок не по грі. Ми приїхали сюди, щоб з перших хвилин демонструвати наш футбол, намагалися пресингувати на половині поля суперника. У нас це добре виходило. У нас були непогані шанси забити в кожному з таймів. Тому все якось змазано.

Прикро віддати стільки сил, мати моменти і з нічого пропустити. Це був напівмомент: простріл, рикошет, гол. Якесь спустошення було. Але ми намагалися один одного підбадьорювати. Ребров зробив заміни, які підсилили гру, але не дотиснули", - констатував Зубков.