Суркіс готовий підсилити Динамо новими гравцями

Президент Динамо Ігор Суркіс обговорить можливі зимові трансфери з головним тренером киян Мірчою Луческу.

Про це розповів сам керівник київського клубу.

"Підсилення? Нам поки що треба визначитися, де ми збори будемо проводити у зв'язку з коронавірусом. Визначитись, де будуть спаринги. Зустрітися треба з головним тренером і зрозуміти, які позиції він хоче підсилити, які є кандидатури і можливість придбання цих футболістів.

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Я зараз говорю не про гроші, а про тих, хто реально би підсилив, а не для кількості прийшли б якісь легіонери, які будуть гіршими за наших хлопців. Тому, я вважаю, що ця розмова передчасна до завершення сезону. Залишилося зовсім небагато чекати. Нехай уболівальники ще трохи потерплять", – сказав Суркіс.