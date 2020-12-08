Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022

Джерело - iSport.ua.
Збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу виїзним матчем проти Франції.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Підопічні Андрія Шевченка проведуть на виїзді проти Франції 24 березня.
Повний розклад виглядає наступним чином:
24.03.2021 Франція - Україна
28.03.2021 Україна - Фінляндія
31.03.2021 Україна - Казахстан
01.09.2021 Казахстан - Україна
04.09.2021 Україна - Франція
09.10.2021 Фінляндія - Україна
12.10.2021 Україна - Боснія і Герцеговина
16.11.2021 Боснія і Герцеговина - Україна
Команди, які займуть перші місця у своїх квартетах, вийдуть на турнір напряму, а збірні, які посіли другі позиції, виявляться в плей-оф, де будуть боротися за потрапляння на чемпіонат світу.
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2022 року пройде з 21 листопада по 18 грудня в п'яти містах Катару.
Раніше, Маркевич заявив, що збірна України повинна вийти з групи на ЧС-2022.