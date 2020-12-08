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Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 21:38 366 0
Опубліковано розклад матчів відбірного турніру
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022
#Україна, #Шевченко, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - iSport.ua.

Збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу виїзним матчем проти Франції.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть на виїзді проти Франції 24 березня.

Повний розклад виглядає наступним чином:

24.03.2021 Франція - Україна

28.03.2021 Україна - Фінляндія

31.03.2021 Україна - Казахстан

01.09.2021 Казахстан - Україна

04.09.2021 Україна - Франція

09.10.2021 Фінляндія - Україна

12.10.2021 Україна - Боснія і Герцеговина

16.11.2021 Боснія і Герцеговина - Україна

Команди, які займуть перші місця у своїх квартетах, вийдуть на турнір напряму, а збірні, які посіли другі позиції, виявляться в плей-оф, де будуть боротися за потрапляння на чемпіонат світу.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2022 року пройде з 21 листопада по 18 грудня в п'яти містах Катару.

Раніше, Маркевич заявив, що збірна України повинна вийти з групи на ЧС-2022.

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