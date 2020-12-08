Маркевич: Збірна України повинна вийти з групи на ЧС-2022

Збірній Україні попалась непроста група у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

Про це розповів глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Могли випасти і кращі суперники. Боснія та Герцоговина - непроста команда, Фінляндія - теж. Про збірну Франції я, взагалі, не говорю. Виліт в Казахстан: якщо буде спарена гра, летіти туди і грати на штучному полі - завдання не з простих. Все ж, ми повинні вийти із групи.

Франція - явний фаворит, а ми претендуємо на друге місце. Збірній України потрібно буде добре попотіти в цій групі. Могло бути і краще з суперниками, але повинно бути все нормально", - відзначив Маркевич.