Президент Руху Григорій Козловський підтримує головного тренера команди Івана Федика, незважаючи на невдалий старт сезону в УПЛ.

Про це заявив сам менеджер.

"Хочу сказати, що Іван Федик абсолютно відповідає філософії клубу, яка полягає в тому, щоб поставити гру. Наприклад, можна поставити собі за мету набір багатьох очок і грати в бий-біжи і ставити ззаду автобус.

Але філософія клубу говорить про те, що ми повинні виховувати хороших футболістів. Ці футболісти повинні вміти грати в футбол. А футболісти бий вперед - комбінація прийде нас не влаштовують. Федик працює по стратегії розвитку клубу і у нас є повне взаєморозуміння. Я знаю, що роблю і що нас цікавить. Наш результат - це виховання футболістів.

Для мене важливо, щоб тренер першої команди розумів всю філософію менеджменту і те, що ми хочемо побудувати. А ми хочемо побудувати клуб, який буде грати в футбол", - зазначив Козловський.