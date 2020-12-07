 Мілевський визначився із клубом в УПЛ – ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський визначився із клубом в УПЛ – джерело

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Мілевський визначився із клубом в УПЛ – джерело
#Мілевський, #Рух, #Козловський

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський перейде у львівський Рух.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Григорію Козловському вдалося переконати Мілевського в необхідності плавного завершення кар'єри саме в його дітище. Пару років тому Артем дав таку обіцянку і має намір його стримати.

Більш того, функції Мілевського не обмежаться ігровими. За домовленістю, після закінчення ігрової кар'єри, Мілевський в тому ж Русі почне роботу спортивним директором", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Мілевський заявив, що залишає Динамо Брест.

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