Колишній нападник Динамо Артем Мілевський перейде у львівський Рух.

Про це повідомляє Динамо Киев Inside.

"Григорію Козловському вдалося переконати Мілевського в необхідності плавного завершення кар'єри саме в його дітище. Пару років тому Артем дав таку обіцянку і має намір його стримати.

Більш того, функції Мілевського не обмежаться ігровими. За домовленістю, після закінчення ігрової кар'єри, Мілевський в тому ж Русі почне роботу спортивним директором", - йдеться в повідомленні.