Монзуль увійшла до ТОП-3 найкращих жіночих арбітрів року

Український арбітр залишається у ТОПі найкращих арбітрів світу

Український арбітр Катерина Монзуль посіла третє місце в рейтингу найкращих жіночих арбітрів у 2020 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рейтинг складали голосуванням членів організації, що представляють 90 країн світу.

Монзуль поступилася тільки француженці Стефані Фраппар і швейцарці Естер Штаублі.

Монзуль не перший рік входить до світової еліти в жіночому суддівському корпусі. У 2015-му вона виграла опитування IFFHS, у 2014-му була 2-ою, 2017-го була 4-ою, у 2018-му - 5-й, а торік посіла шосте місце.

Раніше, Максимов обурений суддівством Монзуль.