Максимов обурений суддівством Монзуль

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розкритикував суддівство Катерини Монзуль у матчі 12-го туру УПЛ проти Десни.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Дала червону Степанюку. Якщо у нашого гравця є жовта, постійно шукають, щоб другу знайти. І постійно – червона, червона.

Вирішальний штрафний незрозумілий, чесно кажучи. Не хочеться коментувати. Людина вибігала. Не було штрафного, що вони там піднімають? Останні хвилини. Фолу не було. Переглянули – фолу не було. Людина вибігає, взагалі не небезпечно, вона там махає, хвилину переграли", – сказав Максимов.