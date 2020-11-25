Джерело - fifa.com.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій назвала претендентів на звання найкращого гравця 2020 року.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
На звання найкращого футболіста світу 2020 року претендують:
Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль)
Кріштіану Роналду (Ювентус)
Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті),
Роберт Левандовські (Баварія)
Садіо Мане (Ліверпуль)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
Ліонель Мессі (Барселона),
Неймар (ПСЖ)
Серхіо Рамос (Реал)
Мохамед Салах(Ліверпуль).
Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
Церемонія ФІФА The Best-2020 відбудеться 17 грудня.
Раніше, ФІФА дискваліфікувала президента Африканської конфедерації футболу.