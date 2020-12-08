Козловський: У мене три пропозиції щодо Кухаревича з Бельгії

19-річним форвардом львівського руху Миколою Кухаревичем цікавляться відразу три клуби з Бельгії.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Ми знайшли молодого футболіста, якому тоді було 18 років, - Микола Кухаревич. Так виглядало, що він був нікому не потрібний. Ми його запросили до себе. Якщо є умови для тренувань, це дає свій результат.

Сьогодні у мене на столі лежить 3 пропозиції з Бельгії. Генеральні директори і скаути приїжджають на гру з Дніпром-1, їдуть дивитися на нього вживу. Будуть пропозиції, я це розумію і знаю.

Я на це дивлюся нормально, адже це пропозиції від хороших європейських клубів, ТОП-клубів Бельгії. Дати молодому футболісту поїхати грати в Європу - це для нас велика честь", - зазначив Козловський.