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Козловський: У мене три пропозиції щодо Кухаревича з Бельгії

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Молодий форвард Руху може продовжити кар'єру в Бельгії
Козловський: У мене три пропозиції щодо Кухаревича з Бельгії
#Кухаревич, #Рух, #Козловський

Джерело - Чемпіон.

19-річним форвардом львівського руху Миколою Кухаревичем цікавляться відразу три клуби з Бельгії.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Ми знайшли молодого футболіста, якому тоді було 18 років, - Микола Кухаревич. Так виглядало, що він був нікому не потрібний. Ми його запросили до себе. Якщо є умови для тренувань, це дає свій результат.

Сьогодні у мене на столі лежить 3 пропозиції з Бельгії. Генеральні директори і скаути приїжджають на гру з Дніпром-1, їдуть дивитися на нього вживу. Будуть пропозиції, я це розумію і знаю.

Я на це дивлюся нормально, адже це пропозиції від хороших європейських клубів, ТОП-клубів Бельгії. Дати молодому футболісту поїхати грати в Європу - це для нас велика честь", - зазначив Козловський.

У нинішньому сезоні Кухаревич провів 11 матчів в УПЛ за Рух.

Раніше, Мілевський перейде у львівський Рух.

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