Зубков: Настав час вирішального поєдинку

Гравцям Ференцвароша у матчі з Динамо необхідно включатися з перших хвилин

Про це розповів хавбек угорського клубу Олександр Зубков.

"Після попереднього матчу все розуміють, що потрібно грати з перших хвилин. Тоді в першому таймі ми зіграли погано, але змогли поліпшити нашу гру в другій половині зустрічі.

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У моїх товаришів по команді раніше не було досвіду виступів у Лізі чемпіонів. Ми стаємо все більш досвідченими від матчу до матчу. Тепер настав час вирішального поєдинку", - сказав Зубков.