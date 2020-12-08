Зубков: Настав час вирішального поєдинку

Джерело - footballua.tv.
Гравцям Ференцвароша у матчі з Динамо необхідно включатися з перших хвилин
Про це розповів хавбек угорського клубу Олександр Зубков.
"Після попереднього матчу все розуміють, що потрібно грати з перших хвилин. Тоді в першому таймі ми зіграли погано, але змогли поліпшити нашу гру в другій половині зустрічі.
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У моїх товаришів по команді раніше не було досвіду виступів у Лізі чемпіонів. Ми стаємо все більш досвідченими від матчу до матчу. Тепер настав час вирішального поєдинку", - сказав Зубков.
Матч Динамо - Ференцварош відбудеться 8 грудня в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Раніше, визначився арбітр матчу Динамо - Ференцварош.