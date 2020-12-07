Визначився арбітр матчу Динамо – Ференцварош

Визначився арбітр матчу Динамо у Лізі чемпіонів

Матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Динамо та Ференцварошом розсудить бригада арбітрів зі Швеції на чолі з 35-річним Андреасом Екбергом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Асистенти арбітра — Мехмет Кулум, Штефан Халльберг. Четвертий арбітр — Крістоффер Карлссон (усі — Швеція).

Арбітр VAR — Крістіан Дінгерт, асистент арбітра VAR — Даніель Зіберт (обидва — Німеччина).

Відзначимо, що Екберг судив матч Динамо у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2017/2018 із швейцарським Янг Бойз (3:1).