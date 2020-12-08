Ребров очікує цікавої гри проти Динамо

Джерело - footballua.tv.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров відзначив роботу у Динамо Мірчі Луческу.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я не граю проти Луческу. Я поважаю цього тренера, він багато чого досяг. Бачу, як він працює в київському Динамо. Всі відзначають його роботу. Бачу, як змінилася команда. Але повторюся, що я не граю проти Луческу, і він не грає проти мене. Буде дуже цікава гра", — розповів Ребров.
Матч Динамо - Ференцварош відбудеться 8 грудня в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
Раніше, визначився арбітр матчу Динамо - Ференцварош.