Ребров очікує цікавої гри проти Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров відзначив роботу у Динамо Мірчі Луческу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я не граю проти Луческу. Я поважаю цього тренера, він багато чого досяг. Бачу, як він працює в київському Динамо. Всі відзначають його роботу. Бачу, як змінилася команда. Але повторюся, що я не граю проти Луческу, і він не грає проти мене. Буде дуже цікава гра", — розповів Ребров.