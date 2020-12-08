Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 6 турі Ліги чемпіонів зіграє на НСК Олімпійському з угорським Ференцварошем. Матч відбудеться у вівторок, 8 грудня, о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку в Україні буде доступна на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол 1 у медіасервісі Мегого.

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Нагадаємо, у грі в Києві визначиться доля 3-го місця в групі G, яке дасть право зіграти навесні в 1/16 Ліги Європи. Усі турнірні розклади читайте на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку на Олімпійському.