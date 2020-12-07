Динамо - Ференцварош: що треба українській команді в останньому турі Ліги чемпіонів

що треба українській команді в останньому турі

Джерело - Чемпіон.

Заключний 6-й тур ЛЧ відбудеться 8-9 грудня. За його підсумками визначаться команди, які вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 фіналу Ліги Європи. Столична команда зіграє свій надважливий матч у вівторок, 8 грудня на НСК Олімпійський.

Що ж "світить" Динамо? І які шанси у киян на єврокубкову весну?

Динамо втратило шанси на плейоф Ліги чемпіонів, однак заключний матч буде ключовим у боротьбі за Лігу Європи.

Група G: Барселона (15) - Ювентус (12) - Динамо (1) - Ференцварош (1).

Барселона і Ювентус уже в 1/8 фіналу. Юве може зайняти перше місце тільки в разі перемоги над Барсою з різницею в три голи, або з різницею в два м'ячі за винятком рахунку 2:0.

Динамо і Ференцварош шанси на 1/8 фіналу втратили. Кияни посядуть третє місце в разі перемоги або нічиєї 0:0, 1:1 або 2:2 (оскільки у Динамо менша різниця забитих-пропущених). Будь-який інший результат влаштує команду Сергія Реброва.