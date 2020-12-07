Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу

Попередні поєдинки, які гравці Ференцвароша зіграли у Лізі чемпіонів, додали їм упевненості та досвіду.

Про це заявив головний тренер угорців Сергій Ребров.

"Відчуваю себе як вдома. Київ для мене - рідне місто, радий сюди повернутися. Але я радий сюди повернутися, щоб зіграти саме в футбол на найвищому рівні. Так би мене сюди не пустили на пресконференцію.

У Лізі чемпіонів всі матчі важливі, будь набране очко, особливо для нас, на вагу золота, тому що ми понад 20 років не грали в Лізі чемпіонів. Гравці набираються досвіду, для них це дуже важливо. Найважливіша гра буде завтра. Упевнений, гравці це розуміють. Вони готуються і налаштовуються на цей матч. Ті поєдинки, які ми зіграли, додали футболістам упевненості, досвіду, але завтра найважливіша гра.

У плані тактики мені допомагає те, що я працював тут багато років і знаю можливості футболістів. Я бачу, як Динамо змінилося з приходом Луческу. Команда грає в інший футбол - більш організований і в атаці, і в обороні. Я бачу ту роботу, яку він виконує в Динамо. У нас є в команді люди, включаючи мене, які аналізують матчі суперника. З цим ніяких проблем немає.

Динамо і Ференцварош - не думаю, що хтось когось буде боятися. Ті гравці, які вже відчули смак Ліги чемпіонів в матчах проти "Ювентуса" , "Барселони", завтра повинні показувати більш якісний футбол", - сказав Ребров.