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Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу

Сьогодні 19:38 498 0
Фахівець поділився очікуваннями від матчу з Динамо
Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу
#Ребров, #Динамо, #Ференцварош

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Попередні поєдинки, які гравці Ференцвароша зіграли у Лізі чемпіонів, додали їм упевненості та досвіду.

Про це заявив головний тренер угорців Сергій Ребров.

"Відчуваю себе як вдома. Київ для мене - рідне місто, радий сюди повернутися. Але я радий сюди повернутися, щоб зіграти саме в футбол на найвищому рівні. Так би мене сюди не пустили на пресконференцію.

У  Лізі чемпіонів всі матчі важливі, будь набране очко, особливо для нас, на вагу золота, тому що ми понад 20 років не грали в Лізі чемпіонів. Гравці набираються досвіду, для них це дуже важливо. Найважливіша гра буде завтра. Упевнений, гравці це розуміють. Вони готуються і налаштовуються на цей матч. Ті поєдинки, які ми зіграли, додали футболістам упевненості, досвіду, але завтра найважливіша гра.

У плані тактики мені допомагає те, що я працював тут багато років і знаю можливості футболістів. Я бачу, як Динамо змінилося з приходом Луческу. Команда грає в інший футбол - більш організований і в атаці, і в обороні. Я бачу ту роботу, яку він виконує в Динамо. У нас є в команді люди, включаючи мене, які аналізують матчі суперника. З цим ніяких проблем немає.

Динамо і Ференцварош - не думаю, що хтось когось буде боятися. Ті гравці, які вже відчули смак Ліги чемпіонів в матчах проти "Ювентуса" , "Барселони", завтра повинні показувати більш якісний футбол", - сказав Ребров.

Матч Динамо - Ференцварош відбудеться 8 грудня в Києві на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше, визначився арбітр матчу Динамо - Ференцварош.

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