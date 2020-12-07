Луческу оцінив потенціал Ференцвароша

Ференцварош має дуже розширений склад і як наслідок більше варіантів для ведення гри.

Про це заявив наставник Динамо Мірча Луческу.

"Ференцварош має дуже розширений склад. У них кілька угорців, інші гравці з інших країн. У них більше варіантів для ведення гри. У нас немає такої можливості для різноманітності, вони приблизно знають наш склад.

Грати на рівні з великими командами ми поки не можемо, в тому числі і тому що скасували пенальті. Те ж саме, незрозуміло чому не зарахували гол. Поки ми не обіграємо великі клуби, нас так і будуть вважати командою Ліги Європи.

Дуже важливо, щоб ми виграли, продовжували євровесну, щоб з нами могли рахуватися, щоб нас поважали. У нас молода команда, потрібно, щоб вона росла.

Що стосується змін, то потрібно змінити своє ставлення до справи. У виїзному матчі з Ференцварошем у другому таймі ми почали діяти індивідуально. Потрібно не повторити своїх помилок. Потрібно думати тільки про перемогу і грати тільки на перемогу. Інших варіантів немає. Це дуже міцна команда. Приблизно однакового рівня з нашої в кадровому плані.

Не втрачаю надії відновити Буяльського на завтрашню гру. Повертаються в загальну групу після дискваліфікації Забарний і Сидорчук", - зазначив Луческу.