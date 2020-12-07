30 грудня арена отримає нового власника

Джерело - Чемпіон.

OpenMarket - СЕТАМ продає арештований футбольний стадіон Ювілейний у центрі міста Суми.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Дата проведення аукціону: 30 грудня 2020 року.

Стартова ціна лоту: 5 438 418 грн

"Це цікавий лот для інвестора, який фанатіє від футболу. А для сумчан це можливість залучити додаткові кошти на устаткування стадіону і збільшення його популярності серед інших стадіонів України. Буду з цікавістю слідкувати за проведенням аукціону", - зазначив генеральний директор ДП СЕТАМ Олександр Мамро.

Раніше стадіон Ювілейний був домашньою ареною ФК Суми. У квітні 2019 року контрольно-дисциплінарний комітет позбавив клуб професійного статусу за систематичну участь у договірних матчах.

OpenMarket (ДП СЕТАМ Міністерства юстиції України) – це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи - 13 млрд грн.

Раніше, три клуби з Сумської області розглядають можливість заявитися до Другої ліги.