Джерело - Чемпіон.
OpenMarket - СЕТАМ продає арештований футбольний стадіон Ювілейний у центрі міста Суми.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Дата проведення аукціону: 30 грудня 2020 року.
Стартова ціна лоту: 5 438 418 грн
"Це цікавий лот для інвестора, який фанатіє від футболу. А для сумчан це можливість залучити додаткові кошти на устаткування стадіону і збільшення його популярності серед інших стадіонів України. Буду з цікавістю слідкувати за проведенням аукціону", - зазначив генеральний директор ДП СЕТАМ Олександр Мамро.
Раніше стадіон Ювілейний був домашньою ареною ФК Суми. У квітні 2019 року контрольно-дисциплінарний комітет позбавив клуб професійного статусу за систематичну участь у договірних матчах.
OpenMarket (ДП СЕТАМ Міністерства юстиції України) – це засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи - 13 млрд грн.
Раніше, три клуби з Сумської області розглядають можливість заявитися до Другої ліги.