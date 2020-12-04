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Десять клубів розглядають можливість заявитися до Другої ліги

Сьогодні 14:56 194 0
СК Полтава та ФК Суми бажають повернутися до професійного футболу
Десять клубів розглядають можливість заявитися до Другої ліги
#Суми, #Полтава, #Карпати

Джерело - Sport Arena.

Десять клубів з аматорського чемпіонату України розглядають можливість заявитися до Другої ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

Мова йде про наступні клуби: МФА (Мукачево, Закарпатська область), Карпати (Львів), Нива (Теребовля, Тернопільська область), Атлет (Київ), АФСК (Київ), Вікторія (Миколаївка, Сумська область), Любомир (Ставище, Київська область), СК Полтава, ФК Суми та Тростянець (Сумська область).

Нагадаємо, в жовтні стало відомо про створення нових львівських Карпат, в створенні яких розписалися багато знакових людей місцевого футболу. 

Раніше, Поворознюк повідомив про свій останній матч у Вересі.

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