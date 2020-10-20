Арсенал виключить Езіла та Сократіса із заявки АПЛ

У клубі не розраховують на досвідчених гравців

В Арсеналі не розраховують на півзахисника Месута Езіла і захисника Сократіса Папастатопулоса.

Про це повідомляє Goal.com.

Клуб виключить Езіла і Сократіса із заявки на англійський чемпіонат. Гравцям уже повідомили про це рішення. Таким чином, вони не зможуть вийти на поле до лютого, коли відкриється трансферне вікно.

Езіл не грає за Арсеналз березня. Клуб сподівався продати його в минуле трансферне вікно, однак угоду не вдалося організувати. Німець є самим високооплачуваним гравцем лондонського клубу.

32-річний Папастатопулос також пропустив старт нинішнього сезону.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Арсенал у 5 турі АПЛ.