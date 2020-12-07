Українського футболіста засудили в Росії за шпигунство

Колишнього футболіста звинуватили у шпигунстві на користь України

Московський міський суд засудив українського футболіста Василя Василенка до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Покарання гравець буде відбувати в колонії суворого режиму.

Василенка заарештували у Москві в жовтні 2019 року. Тоді його звинуватили в незаконному переміщенні через кордон заборонених речовин. У липні цього року було оголошено, що ФСБ встановила причетність екс-футболіста до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство). До останнього часу Василенко перебував у СІЗО.

Василенко з 1992 року по 2001 рік грав у захисті у таких українських футбольних командах як Таврія (Новотроїцьке), Торпедо (Мелітополь) і Дружба (Бердянськ).