 Українського футболіста затримали у Росії за шпигунство | Футбол | Champion.com.ua
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Українського футболіста затримали у Росії за шпигунство

Сьогодні 15:12 1839 0
Василь Василенко грав за декілька українських клубів
Українського футболіста затримали у Росії за шпигунство
#Росія, #ФСБ, #Василенко

Джерело - tass.ru.

Співробітники ФСБ Росії затримали колишнього українського футболіста Василя Василенка за шпигунство на користь України.

Про це повідомляє ТАСС.

Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенко Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство). Йому пред'явлено звинувачення, він утримується в одному зі столичних СІЗО.

Василенко з 1992 року по 2001 рік грав у захисті у таких українських футбольних командах як Таврія (Новотроїцьке), Торпедо (Мелітополь) і Дружба (Бердянськ).

Обвинувачений народився в 1967 році і є громадянином України.

Нагадаємо, Ракицький і Тимощук стали чемпіонами Росії у складі Зеніта.

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