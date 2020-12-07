Поворознюк: В Інгульця вкрали перемогу

Упереджене суддівство допомогло ФК Львів зберегти нічию з Інгульцем.

Про це розповів президент клубу з Петрового Олександр Поворознюк.

"В нас вкрали перемогу! Упереджене суддівство у матчі було видно не озброєним оком. Це якесь суддівське свавілля! Не зарахували гол Мкомоли. Не дали червону за руку у карному майданчику. Не дали червону за фол останньої надії на Сітчінаві. Дали можливість Львову зберегти обличчя. Не зарахували чистий гол Коваленка. Нехай подивляться повтори.

Мені мої співробітники телефонують, що у перерві до арбітрів заходив спортивний директор ФК Львів. Що він там робив? Він не має права туди заходити! Вже не вперше судді допомагають нашим суперникам. Мені телефонують колеги, вболівальники і розповідають, що в нас вкрали 3 очки. Вкладати гроші в футбол не хочеться після таких матчів.

Ми ніколи не працювали і не будемо працювати з суддями. Може саме тому до нашого клубу таке ставлення? Можливо, комусь не хочеться бачити наш клуб в УПЛ? Але ми будемо битися за кожен бал і обов'язково засмутимо усіх наших недоброзичливців", - сказав Поворознюк.