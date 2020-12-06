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Найкращий бомбардир УПЛ може перейти до Динамо

Сьогодні 21:54 326 0
Шахаб зацікавив київську команду
Найкращий бомбардир УПЛ може перейти до Динамо
#Шахаб, #Олімпік, #Динамо

Джерело - UA-футбол.

Найближче трансферне вікно нападник Олімпіка Шахаб Захеді може перебратися до київського Динамо.

Про це повідомляє Tasnim News.

Футболістом цікавився Персеполіс, проте донецький клуб не відпустив гравця до іранського клубу.

Шахаб перейшов до Олімпіка у серпні минулого року. За клуб він провів 36 матчів, забивши 14 голів та віддавши три асисти. Його контракт з донеччанами розрахований до кінця цього сезону. Орієнтовна трансферна вартість футболіста складає 500 тисяч євро за даними порталу Transfermarkt.

Зауважимо, що на цей час за Олімпік на правах оренди із Динамо виступають вінгер Беніто та форвард Ібрагім Каргбо.

На цей час Шахаб є найкращим бомбардиром УПЛ з вісьмома голами в активі. В сьогоднішньому матчі проти Руху гравець оформив дубль.

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