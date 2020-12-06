 Зоря - СК Дніпро-1 3:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря - СК Дніпро-1 3:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:24 172 0
Гості провалили другий тайм матчу
Зоря - СК Дніпро-1 3:1. Огляд матчу
#СК Дніпро-1, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру УПЛ луганська Зоря переграла СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 6 грудня

Зоря - СК Дніпро-1 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Громов, 2:0 - 75 Громов, 3:0 - 84 Сваток (авт), 3:1 - 90 Назаренко

Зоря: Нікола Васіль, Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна (Дмитро Піддубний 89), Дмитро Іванісеня, Владислав Кабаєв, Єгор Назарина, Артем Громов (Михайло Перовіч 84), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Аллахяр (Максим Луньов 61), Андрейс Циганікс (Жуніор Рейс 89)

СК Дніпро-1: Богдан Сарнавський, Володимир Адамюк, Сергій Кравченко (Арсеній Батагов 71), Дмитро Коркішко (Кирило Ховайко 90+2), Олексій Хобленко, Єгор Ярмолюк, Сергій Логінов, Франциско Ді Франко (Владислав Шинкаренко 90+2), Олександр Назаренко (Сергій Заєць 90+1), Олександр Сваток, Данило Ігнатенко (Костянтин Домарацький 71)

Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.

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