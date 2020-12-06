Джерело - Чемпіон.
Донецький Олімпік переграв винниківський Рух у 12 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 тур, 6 грудня
Олімпік - Рух 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Захеді, 2:0 - 24 Беніто, 3:0 - 62 Захеді, 3:1 - 69 Кондраков
Олімпік: Бетім Алімі, Ксьонз (Пасіч Є. 63), Драме, Снурніцин, Лебеденко, Бабенко (Романовський 84), Цимбалюк, Політило, Беніто, Альваренга (Тейшейра 70), Захеді (Каргбо 70).
Рух: Бандура, Гагун, Білий, Парамонов, Мисик, Копина (Кухарук 87), Федорчук, Русин (Брікнер 70), Бойчук, Климчук (Козловський 84), Кондраков (Гліга 70).
Попередження: Беніто (65) - Копина (51), Климчук (71)
Нагадаємо, Динамо у меншості перемогло Маріуполь.