 Шахтар – Минай 5:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар – Минай 5:1. Огляд матчу

Вчора 21:15 710 0
Огляд матчу Шахтар – Минай
Шахтар – Минай 5:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 12 турі УПЛ Шахтар вдома обіграв Минай.

Чемпіонат України – УПЛ
12 тур, 05 грудня

Шахтар – Минай 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 20 Допілка (автогол), 2:0 – 21 Фернанду, 3:0 – 29 Соломон, 3:1 – 35 Нурієв, 4:1 – 49 Матвієнко, 5:1 – 72 Лопирьонок (автогол)

Шахтар: Трубін – Матвієнко, Вітао (Степаненко, 80), Бондар, Болбат – Алан Патрік (Коваленко, 70), Майкон – Тайсон (В'юнник, 70), Маркос Антоніо (Тете, 70), Соломон – Фернандо (Марлос, 65).

Минай: Каніболоцький – Саків (Малепе, 77), Лопирьонок, Допілка (Матіч, 61), Маємбе – Пиняшко, Голодюк (Сніжко, 71), Ткачук (Хахльов, 71) – Нурієв (Карноза, 61), Шиндер, Кожанов.

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