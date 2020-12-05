Шахтар – Минай 5:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
У 12 турі УПЛ Шахтар вдома обіграв Минай.
20 хвилина. Відео автоголу Допілки
21 хвилина. Відео голу Фернанду
29 хвилина. Відео голу Соломона
35 хвилина. Відео голу Нурієва
49 хвилина. Відео голу Матвієнка
72 хвилина. Відео голу Лопирьонка
Шахтар – Минай 5:1 (3:1)
Голи: 1:0 – 20 Допілка (автогол), 2:0 – 21 Фернанду, 3:0 – 29 Соломон, 3:1 – 35 Нурієв, 4:1 – 49 Матвієнко, 5:1 – 72 Лопирьонок (автогол)
Шахтар: Трубін – Матвієнко, Вітао (Степаненко, 80), Бондар, Болбат – Алан Патрік (Коваленко, 70), Майкон – Тайсон (В'юнник, 70), Маркос Антоніо (Тете, 70), Соломон – Фернандо (Марлос, 65).
Минай: Каніболоцький – Саків (Малепе, 77), Лопирьонок, Допілка (Матіч, 61), Маємбе – Пиняшко, Голодюк (Сніжко, 71), Ткачук (Хахльов, 71) – Нурієв (Карноза, 61), Шиндер, Кожанов.
Раніше, ФК Львів зіграв внічию з Інгульцем.