 Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Тайсон та Джонс не визначили сильнішого в бою за титул WBC Frontline Battle
Сьогодні 07:34 15648
Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік
Сьогодні 21:25 108
Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну
Сьогодні 19:36 222
Колос розписав мирову з Десною в 11 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 253
Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу
Сьогодні 15:56 908
Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 455
Ступар: Керівники суддівського корпусу не управляють ситуацією
Сьогодні 15:11 811 1
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
Сьогодні 12:51 857
Джойс кинув виклик Усику
Сьогодні 09:25 2954
Джойс сенсаційно переміг Дюбуа
Сьогодні 08:08 3034
Блоги
Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком
Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:49 927
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:33 4710
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Вчора 23:12 1675
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
Вчора 19:00 858 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
Вчора 18:15 2215 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
Вчора 17:51 500
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 570
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
Вчора 13:23 746
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
Вчора 11:26 3935
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
27.11.2020 22:01 502
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі Андрій Твердохліб
27.11.2020 21:48 5687 2
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією Андрій Твердохліб
27.11.2020 20:16 1201
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
27.11.2020 17:39 2192
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
27.11.2020 16:36 489
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
27.11.2020 15:35 30333
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:40 Футбол Баєр не зміг перемогти Герту, Гоффенгайм розписав мирову з Майнцом у 9 турі Бундесліги 39
21:25 Футбол Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік 108
21:18 Блог Фейл дня. Голкіпер Олімпіка привіз гол у власні ворота 160
21:12 Хокей Сокіл - Маріуполь 1:0. Огляд матчу 195
20:56 Блог Соль забив свій другий гол за Тенеріфе 205
20:52 Футбол Челсі та Тоттенгем не виявили сильнішого в 10 турі АПЛ 253
20:40 Футбол Динамо отримало негативні тести на COVID-19 напередодні матчу з Ювентусом 492
20:27 Футбол Колос - Десна 1:1. Огляд матчу 336
20:12 Хокей Сокіл з мінімальним рахунком обіграв Маріуполь в УХЛ 447
19:54 Футбол Монако розгромило Нім, Діжон здолав Ніццу. Результати 12 туру Ліги 1 387
19:36 Формула 1 Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну 222
19:25 Біатлон Бринзак: У найкращому випадку Семенов повернеться в січні 596
19:09 Футбол Інгулець - Олімпік: стартові склади команд 609
19:08 Пряма трансляція Інгулець - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 714
18:55 Футбол Колос розписав мирову з Десною в 11 турі УПЛ 253
18:37 Хокей Кременчук - Дніпро 4:1. Огляд матчу 853
18:25 Футбол Мілан переміг Фіорентину, Болонья здолала Кротоне в 9 турі Серії А 853
18:09 Футбол Кулач може пропустити останні матчі в 2020 798
17:55 Футбол Манчестер Юнайтед зробив неймовірний камбек та переміг Саутгемптон в 10 турі АПЛ 1427
17:39 Кіберспорт EBC Dnipro розгромив Lviv Boars у чемпіонаті України 715
17:28 Блог Барселона красиво попрощалася з Марадоною. ВІДЕО 1287
17:25 Хокей. УХЛ Кременчук впевнено обіграв Дніпро у 12 турі УХЛ 1045
17:12 Футбол Барселона розгромила Осасуну в 11 турі Ла-Ліги 1006
16:52 Футбол Лисенко та Смирний у стартовому складі Колоса матч з Десною 920
16:40 Футбол Минай - Зоря 0:3. Огляд матчу 1193

Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік

Сьогодні 21:25 108 0
Поєдинок завершився з рахунком 2:0
Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік
#Інгулець, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець приймав Олімпік у рамках 11 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Ця перемога перша для підопічних Сергія Лавриненка в елітному українському дивізіоні.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 29 листопада

Інгулець - Олімпік 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Січінава, 2:0 - 54 Бартулович, 2:1 - 90+6 Зейхеді

Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак(Янаков 58), Бартуловіч, Коваленко(Мкмола 73), Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава(Плохотнюк), Синьогуб, Семенко(Лупашко 46)

Запасні: Шуст, Янаков, Мкомола Фатєєв, Білоцерковець, Плохотнюк, Шишка, Лупашко, Квасний

Олімпік: Бетім, Шахаб, Політило, Кравчук(Кіриленко 74), Цимбалюк, Драме, Романовський(Каргбо 62), Ксьонз, Снурніцин, Лебеденко, Тейшейра(Аблітаров 85)

Запасні: Чекотун, Каргбо, Аблітаров, Кіриленко

Жовті картки: Драме(32), Романовський(46), Снурніцин(61), Лупашко(70), Янаков(76), Балан(90+5)

Нагадаємо, Колос розписав мирову з Десною. Раніше Зоря на класі переграла Минай.

Коментарі ()