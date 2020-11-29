Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік

Поєдинок завершився з рахунком 2:0

Джерело - Чемпіон.

Інгулець приймав Олімпік у рамках 11 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Ця перемога перша для підопічних Сергія Лавриненка в елітному українському дивізіоні.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 29 листопада

Інгулець - Олімпік 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Січінава, 2:0 - 54 Бартулович, 2:1 - 90+6 Зейхеді

Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак(Янаков 58), Бартуловіч, Коваленко(Мкмола 73), Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава(Плохотнюк), Синьогуб, Семенко(Лупашко 46)

Запасні: Шуст, Янаков, Мкомола Фатєєв, Білоцерковець, Плохотнюк, Шишка, Лупашко, Квасний

Олімпік: Бетім, Шахаб, Політило, Кравчук(Кіриленко 74), Цимбалюк, Драме, Романовський(Каргбо 62), Ксьонз, Снурніцин, Лебеденко, Тейшейра(Аблітаров 85)

Запасні: Чекотун, Каргбо, Аблітаров, Кіриленко

Жовті картки: Драме(32), Романовський(46), Снурніцин(61), Лупашко(70), Янаков(76), Балан(90+5)

Нагадаємо, Колос розписав мирову з Десною. Раніше Зоря на класі переграла Минай.