Ярмоленко одужав від коронавірусу та може зіграти з Манчестер Юнайтед

Український півзахисник повернувся до тренувань

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко вилікувався від коронавірусу і вже займався у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

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"Ярмоленко одужав, він тренувався з нами останні кілька днів. Хороша новина для нас – він повернувся, у формі і здоровий", – розповів головний тренер Вест Гема Девід Моєс.

У суботу, 5 грудня, "молотки" зустрінуться з Манчестер Юнайтед в рамках 11 туру АПЛ.

Great to see you 🔙 out there, @Yarmolenko_7! pic.twitter.com/4UqCOHZGFq — West Ham United (@WestHam) December 4, 2020

Нагадаємо, Ярмоленко не покине Вест Гем до завершення контракту.