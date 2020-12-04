 Ярмоленко одужав від коронавірусу та може зіграти з Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря перемогла Лестер у Лізі Європи
Вчора 21:45 3531 1
Селезньов назвав уболівальників під*расами
Сьогодні 21:10 265
Україна прийме вирішальні матчі групи відбору на Євробаскет-2022
Сьогодні 15:08 450
Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи
Сьогодні 14:12 987
Львівські Карпати побудують нову клубну базу
Сьогодні 13:33 2271 4
Визначено найкращого гравця матчу Зоря - Лестер
Сьогодні 08:24 7018 1
Зоря - Лестер 1:0. Огляд матчу
Вчора 22:50 1937
Зоря - Лестер 1:0. Як це було
Вчора 21:45 6688
Семеренко фінішувала у ТОП-10 спринту на Кубку світу
Вчора 18:48 1777
Прима потрапив до ТОП-20 спринту на Кубку світу
Вчора 15:51 1072
Блоги
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони Valeriy Ruchka
02.12.2020 11:22 10335 2
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
02.12.2020 10:56 642
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
01.12.2020 21:46 2435
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
01.12.2020 21:23 1018
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
01.12.2020 19:56 782
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
01.12.2020 13:52 2706
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
01.12.2020 13:11 449
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
30.11.2020 23:09 517
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони Valeriy Ruchka
30.11.2020 14:26 802
Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке
Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
30.11.2020 12:47 539
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:40 Футбол Ярмоленко одужав від коронавірусу та може зіграти з Манчестер Юнайтед 71
21:27 Теніс Український тенісист отримав довічну дискваліфікацію 158
21:10 Футбол Селезньов назвав уболівальників під*расами 265
21:03 Футбол Селезньов: Луческу хотів мене бачити у Динамо 194
20:50 Футбол Циганков став найкращим гравцем Динамо у листопаді 282
20:43 Блог Рука бога, або історія однієї фотографії 201
20:35 Теніс Кваліфікація Australian Open-2021 відбудеться поза межами Австралії 302
20:22 Футбол Гент призначив нового тренера 604
20:06 Пряма трансляція Тоттенгем - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 11 туру АПЛ. LIVE 112
19:59 Футбол Колос розірвав контракти з двома гравцями 698
19:49 Футбол Стадіон Наполі перейменували на честь Марадони 502
19:33 Футбол У Карпатах відреагували на інформацію про будівництво нової бази 1067
19:19 Пряма трансляція Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE 193
19:16 Футбол У СК Дніпро-1 підтвердили спалах коронавірусу 588
18:56 Футбол Жіру став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів 507
18:48 Пряма трансляція Ювентус - Торіно: онлайн-трансляція матчу 10 туру Серії А. LIVE 131
18:34 Футбол Телеканали Україна і Футбол покажуть ЧС-2022 762
18:17 Олімпійські Ігри-2020 Перенесення Олімпіади коштувало Японії майже 2,8 млрд доларів 639
18:00 Футбол Денисов вказав, чому Футбол 1 втратив права на єврокубки 1755
17:47 Біатлон Санітра пояснив відсутність Джими у жіночій естафеті 856
17:32 Футбол ПСЖ розглядає варіант з підписанням Мессі 851
17:17 Футбол Побиття директора стадіону в Чернігові: Поліція встановила 80 причетних 853
16:59 Футбол Вієйру звільнили з Ніцци 922
16:47 Біатлон Санітра назвав склад на жіночу естафету у Контіолахті 1574
16:36 Футбол Маліновський поборов COVID-19 1004

Ярмоленко одужав від коронавірусу та може зіграти з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 21:40 71 0
Український півзахисник повернувся до тренувань
Ярмоленко одужав від коронавірусу та може зіграти з Манчестер Юнайтед
#Вест Гем, #Ярмоленко, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко вилікувався від коронавірусу і вже займався у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Актуально: Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 10 туру АПЛ. LIVE

"Ярмоленко одужав, він тренувався з нами останні кілька днів. Хороша новина для нас – він повернувся, у формі і здоровий", – розповів головний тренер Вест Гема Девід Моєс.

У суботу, 5 грудня, "молотки" зустрінуться з Манчестер Юнайтед в рамках 11 туру АПЛ.

Нагадаємо, Ярмоленко не покине Вест Гем до завершення контракту.

Коментарі ()