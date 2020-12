Ярмоленко одужав від коронавірусу та може зіграти з Манчестер Юнайтед

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко вилікувався від коронавірусу і вже займався у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

У суботу, 5 грудня, "молотки" зустрінуться з Манчестер Юнайтед в рамках 11 туру АПЛ.

Great to see you 🔙 out there, @Yarmolenko_7! pic.twitter.com/4UqCOHZGFq