Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко не планує змінювати клубну прописку, хоча і не вважається основним гравцем в команді Девіда Моєса.
Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на Вадима Шаблія, який представляє інтереси футболіста.
Інформація, що Ярмоленко начебто збирається припинити співпрацю з Вест Гемом є неправдивою. До завершення контракту (30 червня 2022-го) вінгер не планує покидати клуб заради будь-якого іншого клубу (зокрема, турецьких).
Нагадаємо, визначились терміни відновлення Ярмоленка.