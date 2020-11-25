Андрій Ярмоленко не буде змінювати клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко не планує змінювати клубну прописку, хоча і не вважається основним гравцем в команді Девіда Моєса.

Про це повідомляє ТаТоТаке з посиланням на Вадима Шаблія, який представляє інтереси футболіста.

Інформація, що Ярмоленко начебто збирається припинити співпрацю з Вест Гемом є неправдивою. До завершення контракту (30 червня 2022-го) вінгер не планує покидати клуб заради будь-якого іншого клубу (зокрема, турецьких).

Нагадаємо, визначились терміни відновлення Ярмоленка.