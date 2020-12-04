Селезньов: Луческу хотів мене бачити у Динамо

Нападник Колоса Євген Селезньов перед початком сезону міг опинитися в Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Наразі я не буду потрібен ні Шахтарю, ні Динамо.

Ми спілкувались з Луческу. Він хотів мене бачити в Динамо. Він бачив мене в Туреччині, і, думаю, він вважав, що я можу їм допомогти. Я розумію його принципи гри, знаю, чого він хоче від футболістів, як він вимагає. Знаю, яка він людина.

Що я відповів Луческу? Там не тільки вирішувало бажання Луческу або моє. Є різні моменти. Чи не вирішували ж все Луческу і Селезньов, тому й не вийшло. Не хочу обговорювати, що було б. Для мене завжди в пріоритеті футбол", - сказав Селезньов.