Селезньов міг опинитися у Дніпро-1

Євген Селезньов мав інші варіанти в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Форвард Колоса Євген Селезньов мав ще один варіант продовження кар'єри в Україні.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Досвідчений нападник Євген Селезньов міг опинитись у СК Дніпро-1. Сторони вели перемовини влітку.

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Проте, домовитись про повноцінний трансфер не вдалось. Форвард та клуб не знайшли спільного знаменника "у фінансових та моральних питаннях".

Нагадаємо, Колос підписав Євгена Селезньова у вересні на правах вільного агента. У поточному сезоні УПЛ 35-річний нападник провів 6 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.