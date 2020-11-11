Селезньов міг опинитися у Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.
Форвард Колоса Євген Селезньов мав ще один варіант продовження кар'єри в Україні.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Досвідчений нападник Євген Селезньов міг опинитись у СК Дніпро-1. Сторони вели перемовини влітку.
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Проте, домовитись про повноцінний трансфер не вдалось. Форвард та клуб не знайшли спільного знаменника "у фінансових та моральних питаннях".
Нагадаємо, Колос підписав Євгена Селезньова у вересні на правах вільного агента. У поточному сезоні УПЛ 35-річний нападник провів 6 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.