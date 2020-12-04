Джерело - koloskovalivka.com.
Колос розірвав контакти з форвардом Олександром Бондаренком та голкіпером Антоном Яшковим, які в цьому сезоні перебували в оренді у Волині та Поліссі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
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Контракти були розірвані за обопільною згодою сторін.
Бондаренко виступав за Колос з 2014 року. У поточному сезоні на його рахунку вісім матчів і гол в оренді за Волинь.
Яшков, в свою чергу, на правах оренди перебрався в Поліссі, за яке відіграв три матчі.