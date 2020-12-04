У Карпатах відреагували на інформацію про будівництво нової бази

Проєкт із будівництва нової бази Карпат має стартувати найближчими днями.

Про це розповів директор зі стратегічного розвитку львівського клубу Сергій Болотніков

"По-перше, власне КПФ Карпати нічого не будують, тому жодної "офіційної" інформації не буде. По-друге, все, що стосується оновлених Карпат, розповімо, коли буде що показати. Не хочеться обіцяти Нью-Васюкі, поки ви не зможете переконатися в реальності.

По ідеї, проєкт має стартувати в найближчі тижні, а завершитись до початку наступного сезону. Тому очікуйте на новини найближчим часом", - розповів Болотніков.