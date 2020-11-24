У Чернігові молодики з символікою Десни напали на директора стадіону

Джерело - suspilne.media.
У Чернігові близько 30 людей напали на в.о. директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка, вивели його на вулицю, закинули чоловіка у сміттєвий бак та розбили йому голову.
Про це повідомляє Суспільне.
Молодики прийшли з символікою Десни, на адресу Олександра Овчаренка вигукували нецензурні гасла. Їх організовано привезли та вивезли зі стадіону на автівках.
Нагадаємо, Олександра Овчаренка призначили в.о. директора стадіону імені Гагаріна 18 листопада.
У той же день представник "ультрас" "Десни" Богдан Дементов розмістив у соцмережах повідомлення про те, що з приходом нового керівника, Десні можуть заборонити проводити на стадіоні домашні матчі. Сам Олександр Овчаренко ці звинувачення відкинув.