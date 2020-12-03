Мораес та Забарний отримали мінімальну дискваліфікацію

Гравців отримали по матчу дискваліфікації

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо покарання нападника Шахтаря Жуніора Мораеса та захисника Динамо Іллі Забарного.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Актуально: Монзуль вилучила Мораеса у грі проти Олександрії

КДК УАФ вирішив застосувати до гравців Жуніора Мораеса та Іллі Забарного, які були вилучені в поєдинках 10-го та 11-го турів УПЛ з Олександрією та Ворсклою відповідно, відсторонення на один матч та один матч умовно.

Нагадаємо, Мораес вибув до кінця року.