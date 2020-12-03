Челсі готує контракт для Алаби

Челсі хоче переманити Алабу

Захисник Баварії Давід Алаба може перейти у Челсі.

Про це повідомляє Daily Star.

У Лондоні готові запропонувати австрійцю трирічний контракт.

Мюнхенці не хочуть відпускати свою зірку, чинна угода про співпрацю якого розрахована до літа 2021-го, але водночас не можуть задовольнити фінансові вимоги захисника. За інформацією ЗМІ, Давід хоче отримувати у Баварії близько 25 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні 28-річний Алаба провів за мюнхенців 14 матчів, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Алаба не залишить Баварію до кінця сезону.