Мораес вибув до кінця року

Дмитро Скибінський прокоментував травму Жуніора Мораеса

Травма нападника Шахтаря Жуніора Мораеса виявилася доволі серйозною.

Про це розповів директор медичного департаменту "гірників" Дмитро Скибінський.

"У вчорашньому матчі Жуніор Мораес отримав травму правого стегна. При медогляді була виявлена велика гематома. На жаль, решту матчів він пропустить і проведе цей час на реабілітації. Що стосується Дентінью, очікується, що він повернеться до тренувань в найближчі кілька днів", – розповів Скибінський.

До кінця року Шахтар зіграє три матчі - проти Миная та Інгульця в УПЛ і гра з Інтером в Лізі чемпіонів.