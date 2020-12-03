Барселона хоче продовжити контракт з Дембеле

Барселона хоче зберегти Усмана Дембеле

Барселона розпочала переговори з Усманом Дембеле про новий контракт.

Про це повідомляє ESPN.

Іспанський клуб обізнаним інтересом до француза зі сторони Манчестер Юнайтед, але впевнений, що Дембеле підпише новий контракт з Барселоною.

Термін чинної угоди між гравцем і клубом закінчується в 2022 році. Переговори між сторонами йдуть вже кілька тижнів.

Дембеле перейшов у Барселону в 2017 році з дортмундської Боруссії за 105 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона взимку не продасть Дембеле.