Барселона взимку не продасть Дембеле

Джерело - sport.ua.
Барселона не має бажання продавати півзахисника Усмана Дембеле під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє Sport.es.
Француз залишиться в каталонському клубі як мінімум до кінця сезону.
Таке рішення керівництва Барселони пов'язане з тим, що важку травму отримав Ансу Фаті, який вчора переніс операцію на меніску. 18-річний хавбек буде відновлюватися як мінімум чотири місяці.
У нинішньому сезоні на рахунку Дембеле 3 голи і 1 асист в 8 матчах за Барселону у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося про те, що Дембеле хоче перейти в Ювентус.