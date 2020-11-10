Барселона взимку не продасть Дембеле

Француз залишиться в клубі як мінімум до кінця сезону

Барселона не має бажання продавати півзахисника Усмана Дембеле під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Sport.es.

Француз залишиться в каталонському клубі як мінімум до кінця сезону.

Таке рішення керівництва Барселони пов'язане з тим, що важку травму отримав Ансу Фаті, який вчора переніс операцію на меніску. 18-річний хавбек буде відновлюватися як мінімум чотири місяці.

У нинішньому сезоні на рахунку Дембеле 3 голи і 1 асист в 8 матчах за Барселону у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Дембеле хоче перейти в Ювентус.